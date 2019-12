Uomini e Donne: nozze in arrivo per Ida e Riccardo?

Uomini e Donne, trono over. Su Instagram Riccardo Guarnieri posta un video in cui regala l’anello a Ida Platano.

Arrivano nuove news da una delle coppie più discusse del trono over di Uomini e Donne. Pare infatti che le nozze tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri possano, alla fine, arrivare. Questo nonostante il “no” ricevuto dal cavaliere in trasmissione un paio di settimane fa.

Riccardo ha infatti pubblicato un video, nelle storie di Instagram, dove porge l’anello a Ida. La donna prima protesta per la sua mancanza di romanticismo, poi però si fa mettere l’anello al dito.

“Ce l’abbiamo fatta”, dice Riccardo alla fine del video postato.

La coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano è una delle coppie più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. I due hanno fatto tira e molla per un paio di anni, tra litigi continui e improvvisi, quanto inaspettati ripensamenti.

Come quello avvenuto qualche mese fa: dopo aver rifiutato la possibilità di tornare assieme praticamente per tutta la scorsa stagione, Riccardo ci ripensa e i due si mettono insieme. Il loro rapporto però ha breve durata.

Dopo poco infatti si ripresentano i vecchi problemi e i due ricominciano a litigare. Le cose si fanno così complicate che Ida arriva a decidere di chiudere definitivamente con lui. Il cavaliere, messo di fronte al fatto, fa una scelta molto forte.

Durante una puntata, chiede a Ida di sposarlo. Ida nella puntata successiva rifiuta la sua proposta, spiegando che è troppo presto e decidendo di riprovarci. Qui ci eravamo fermati tutti, ma sono arrivati degli aggiornamenti.

Riccardo infatti ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram in cui porge l’anello a Ida. “Lo vogliamo mettere questo anello o no che dici?”, chiede lui. “Fuori da un centro commerciale, ma sei romantico al massimo, per la strada…” risponde lei.

Salvo poi porgere la mano e farsi mettere l’anello. “Ce l’abbiamo fatta, ok è fatta”, chiude Riccardo. Non sono arrivate altre notizie, ma le cose sembrano proseguire per il verso giusto. Staremo a vedere.

