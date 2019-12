Uomini e Donne, anticipazioni: nuove accuse per Juan Luis

Uomini e Donne, trono over anticipazioni. Dopo le accuse di Armando e Gianni Sperti, arrivano nuove accuse contro Juan Luis.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Brutte notizie per Gemma Galgani: arrivano, infatti, altre accuse a Juan Luis. Dopo quanto abbiamo assistito nell’ultimo periodo le cose per lui non si mettono bene.

Ricordiamo infatti che prima Armando Incarnato, poi Gianni Sperti, hanno mosso delle pesanti accuse all’uomo. I due hanno anche le prove di quanto affermato e ora arrivano nuove accuse dal web.

Juan Luis sarebbe stato visto nuovamente in compagnia di una donna che non era decisamente Gemma.

Ancora brutte notizie per Gemma Galgani. Nelle ultime settimane il suo rapporto con Juan Luis sta peggiorando passo dopo passo. L’uomo si sta comportando in maniera sempre più fredda e molte accuse sono state mosse contro di lui.

Ad iniziare, dopo numerose segnalazioni, è Armando Incarnato. Il cavaliere ha con se delle chat di Juan Luis con un’altra donna. La donna ha anche accusato il cavaliere di aver tentato di allungare le mani su di lei.

Ma le cose non finiscono qui. Gianni Sperti infatti racconta di aver visto dei volantini pubblicitari di alcune serate in cui era pubblicizzata la sua presenza. Il cavaliere tenta di giustificarsi spiegando che si trattava di un favore ad un amico e non percepiva un compenso.

Tutte queste tensioni hanno fatto però crollare Gemma. La dama è infatti corsa via piangendo dallo studio e per consolarla si è mossa addirittura Tina Cipollari. Nel frattempo però in studio nessuno più crede al cavaliere. Tutti pensano che sia li solo per la visibilità.

Sul web le cose peggiorano anche di più. Il suo amico annuncia pubblicamente che Juan Luis è andato a Uomini e Donne solo per farsi conoscere e non per interesse verso Gemma.

Inoltre scopriamo che è stato visto a Napoli, più precisamente al Vomero, in compagnia di una giovane donna che non è Gemma Galgani.