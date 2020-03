Uomini e Donne, trono over. Nella puntata di oggi vedremo una discussione tra Armando Incarnato e Maria De Filippi sul modo di trattare alcune dame del parterre.

Arrivano le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 6 marzo, di Uomini e Donne trono over. In questa puntata assisteremo ad una discussione tra Maria De Filippi e Armando Incarnato.

La discussione nasce dal modo in cui il cavaliere tratta alcune dame del parterre, in particolare quelle che sono state con lui. Maria De Filippi decide di intervenire e alza la voce contro Armando.

Al termine della discussione Maria chiede a Tina di fare i saluti e interrompe la puntata.

La puntata di oggi, venerdì 6 marzo, si apre con Veronica Ursida e Andrea. La dama comunica che ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere perchè si sente più la mamma che la sua compagna.

Il cavaliere risponde accusando la dama di non essere sincera. La accusa anche di essere segretamente impegnata con una persona fuori dal programma, motivo per cui non da la possibilità a nessuno di conoscerla.

A questo punto interverrà anche Armando Incarnato, il primo ad aver sostenuto la tesi che la dama avesse un amante al di fuori del programma. Il cavaliere prosegue con delle accuse pesanti nei confronti di Veronica.

La dama negherà a più riprese di avere una frequentazione nascosta e, attaccata su più fronti, scoppierà a piangere. A questo punto, però, interverrà Maria De Filippi. La conduttrice difende la dama e poi si rivolge ad Armando.

Il cavaliere, infatti, tratta male alcune dame del parterre del trono over di Uomini e Donne. In particolare quelle che hanno avuto una storia con lui. “Armando, ma tu sei un uomo”, dice ad un certo punto Maria, prima di iniziare ad alzare la voce contro di lui.

Da parte sua Armando, già infervorato dalla precedente discussione con Veronica, tiene testa alla conduttrice. Ad un certo punto Maria si alzerà dal gradino dove è solita sedersi, chiedendo a Tina di fare i consueti saluti.

La conduttrice lascerà lo studio interrompendo la registrazione e quindi la puntata, ben prima dell’orario previsto.

