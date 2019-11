Uomini e Donne, anticipazioni Armando discute con Ida e Riccardo

Uomini e Donne trono over. Ida e Riccardo continuano a discutere tra di loro e Armando Incarnato approfitta per criticare ancora la coppia.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. In particolare parleremo della puntata di oggi, martedì 12 novembre. In studio vedremo ancora Riccardo Guarnieri e Ida Platano, alle prese con una nuova discussione.

Pare infatti che la crisi che li ha colpiti negli ultimi tempi stia proseguendo. A peggiorare le cose ci si metterà anche Armando Incarnato, che discuterà con tutti. Prima con Ida, poi con gli opinionisti del programma e alla fine anche con Riccardo.

Armando si intrometterà nella discussione della coppia e verrà contestato da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La puntata di martedì 12 novembre del trono over di Uomini e Donne si aprirà con Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, che avevano lasciato insieme il programma poche settimane fa, sono tornati per discutere di una loro crisi.

Crisi iniziata già da qualche tempo e che continua ora in tv. Inizia Ida a parlare raccontando di come stanno andando le cose quando Riccardo la interrompe. Per il cavaliere la dama è cambiata e sembra stufo dei suoi comportamenti e modi di fare.

Addirittura ad un certo punto la interromperà, dicendo “Adesso basta”, perchè lei non sta raccontando le cose come vanno. Quindi, spiega, lui deve necessariamente prendere la parola per spiegare la verità dei fatti.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci si mette anche Armando Incarnato. Ricordiamo che al cavaliere era stato dato un bel 2 di picche dalla stessa Ida quando aveva deciso di riprovarci con Riccardo.

Armando discuterà animatamente prima con la stessa Ida, poi sarà la volta di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Questo perchè gli opinionisti del programma sono stufi del comportamento e dell’atteggiamento del cavaliere e hanno deciso di dirglielo in faccia.

A questo punto riprende la parola Riccardo che chiede a tutti di smettere di parlare con Armando. Questo perchè ha ormai già avuto i suoi 15 minuti di gloria e continuare a dargli peso sarebbe del tutto inutile. Ovviamente inizierà una discussione tra i due uomini.