Uomini e Donne trono over. Dopo l’ultima puntata del trono over molti fan si sono lamentati del nuovo spasimante di Gemma, Juan Luis.

Arrivano le ultime news per quanto riguarda Uomini e Donne trono over. In particolare parliamo del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, il 57enne venezuelano Juan Luis. Nell’ultima puntata infatti abbiamo assistito alle prime scene dei due assieme.

Gemma sembra molto interessata, mentre il cavaliere è arrivato unicamente per lei. Dai social però fanno sapere di non supportare questa coppia, che sa di “minestra riscaldata”. Addirittura alcuni suggeriscono l’idea che possa essere una coppia nata da interessi non amorosi.

Le critiche più pesanti lette sui social parlano della coppia che avrebbe in mente solo la visibilità e nient’altro.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne trono over, Maria De Filippi ha presentato a Gemma Galgani il suo nuovo corteggiatore. Ricordiamo che nelle puntate precedenti la dama torinese aveva chiuso la storia con Jean Pierre per volontà di quest’ultimo.

Si presenta in studio Juan Luis, venezuelano di 57 anni. L’uomo colpisce tutti per il suo bell’aspetto, tanto da ricevere i complimenti anche dagli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due suggeriscono a Gemma di non farselo scappare.

Gemma si mostra molto colpita dall’uomo, che ha chiesto di corteggiare solo lei. Tra balli, il cavaliere ha chiesto di ballare con lei due lenti, e altre attività, la puntata si chiude con i due che sembrano molto in sintonia.

Nel frattempo però, già durante la messa in onda della puntata, sono piovute su questa nuova coppia numerose critiche da parte dei fan. Sui social infatti compaiono numerosi commenti denigratori nei confronti della coppia.

Vengono messi in dubbio la veridicità dei loro sentimenti e viene loro contestato di essere interessati solo alla visibilità che il programma può dare loro. “Lui è più solo del Gabbiano, lei è felice perché si assicura altri mesi da protagonista”, commenta uno.

“Tutto troppo perfetto. Cosa c’è sotto? Business”, risponde un’altro. Qualcuno si avventura addirittura in una previsione a lungo termine. Tra loro le cose andranno bene fino a quando non si parlerà di uscire dal programma. In quel momento inizieranno a discutere fino alla completa separazione.