I tesori nascosti della provincia di Salerno nel Registro delle De.Co. della Campania

Ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, a Castellabate (SA), il convegno sul tema: “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”, iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, in collaborazione con la DG Politiche Agricole della Regione Campania UOD 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, nel corso della quale sono intervenuti: Marco Rizzo, Sindaco del Comune di Castellabate; Nicoletta Guariglia, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Castellabate; Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Alessandro De Fraia, Responsabile Regione Campania per la promozione del turismo alimentare e tutela delle produzioni; Vincenzo La Croce, Marketing Strategist.

“Con le De.Co. – afferma l’On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania – celebriamo la straordinaria biodiversità culturale ed enogastronomica della Campania. Questo strumento permette di tutelare e valorizzare le piccole produzioni locali, spesso fuori dai grandi circuiti commerciali, ma che rappresentano l’anima dei nostri territori. Continueremo a sostenere i Comuni in questo percorso, anche attraverso iniziative di promozione e visibilità, perché crediamo che il futuro dell’agricoltura e del turismo campano passi anche dalla valorizzazione delle sue radici. L’obiettivo – conclude l’Assessore Caputo – non è solo salvaguardare le tradizioni, ma anche generare sviluppo sostenibile. Ogni DE.CO. è un moltiplicatore di valore per agricoltori, artigiani e imprenditori locali”.

Un prodotto che racconta una storia, una sagra che unisce una comunità, una ricetta che si tramanda da generazioni. Da oggi, le eccellenze locali del Cilento e dell’intera provincia di Salerno – dai prodotti agricoli alle specialità artigianali, dalle manifestazioni alle tradizionali tecniche di coltivazione – hanno uno strumento in più per essere riconosciute e valorizzate: il Registro regionale delle DE.CO., Denominazioni Comunali d’Origine.

“Castellabate – dichiara il Sindaco Marco Rizzo – è un luogo che racconta la sua storia attraverso i sapori, le tradizioni e il legame autentico con il territorio. Le Denominazioni Comunali rappresentano un’opportunità preziosa per riconoscere e tutelare l’identità culturale delle nostre comunità locali. Questo convegno è un’occasione importante per riaffermare il valore della qualità legata ai territori, e per far conoscere a tutta la Campania le eccellenze che rendono unico il nostro Comune. Castellabate, con la sua storia millenaria, il Parco Nazionale del Cilento e il riconoscimento UNESCO, è orgogliosa di ospitare momenti di riflessione che guardano al futuro partendo dalle nostre radici”.

“Le Denominazioni Comunali – aggiunge Nicoletta Guariglia, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Castellabate – sono uno strumento strategico per valorizzare le filiere locali e stimolare un’economia sostenibile basata sull’identità territoriale. A Castellabate, cre8diamo fortemente che la qualità dei nostri prodotti sia inseparabile dalla cultura che li genera. Ogni elemento parla della nostra comunità. Le De.Co sono un ponte tra produttori, istituzioni e cittadini, e il convegno “De.Co Campania” ci permette di condividere buone pratiche, rafforzare le reti e promuovere la bellezza autentica delle nostre terre”.

“Il Registro regionale delle Denominazioni Comunali – afferma Giuseppe Cocorullo, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela e la promozione dell’inestimabile patrimonio agroalimentare e artigianale che contraddistingue il territorio del Parco. Questa iniziativa non solo rafforza l’identità locale e sostiene le nostre comunità, ma offre anche una significativa opportunità per uno sviluppo sostenibile, intrinsecamente legato alla conservazione e alla valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali. L’Ente che ho l’onore di presiedere è sempre attento a sostenere percorsi capaci di promuovere le eccellenze che caratterizzano la sua area protetta, da tutti riconosciuta come uno scrigno ricco di biodiversità e tradizioni secolari”.