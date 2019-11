Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis fa piangere Gemma

Uomini e Donne, trono over. Anticipazioni della puntata di lunedì 18 novembre. In seguito a un’incomprensione, Jean Luis rimprovera Gemma che lascia lo studio in lacrime.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Nelle puntate della prossima settimana grande spazio verrà concesso ancora a Gemma Galgani. La dama è alle prese con il suo nuovo corteggiatore, Juan Luis Ciano.

Le anticipazioni riportano che Gemma darà nuovamente libero sfogo alla sua gelosia. Inoltre tra dama e cavaliere ci sarà un’incomprensione e che in seguito Gemma andrà via dallo studio in lacrime.

Juan Luis ha accettato di conoscere due nuove dame più giovani, contro il parere di Gemma.

Le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci danno nuovi aggiornamenti sulla nuova storia con protagonista di Gemma Galgani. Dopo il rifiuto di Jean Pierre per la dama si è presentato Juan Luis, cavaliere venezuelano.

Dopo i primi incontri, dove il cavaliere aveva fatto colpo sulla dama, le cose iniziano a farsi più complicate. Inizialmente i due si erano trovati e le cose andavano cosi bene che alcuni fan già parlavano della solita storia da favola di Gemma che si conclude poco prima di andare via dal programma.

Invece le anticipazioni ci parlano dei primi problemi tra i due. Infatti la Galgani non è riuscita a fermare la sua gelosia, complice anche il programma che mette Juan Luis vicino a molte donne.

Il cavaliere, infatti, prima balla rispettivamente con Tina Cipollari e Barbara de Santi. Poi gli vengono presentate due nuove dame, più giovani, che lo vogliono conoscere. Gemma gli chiederà di non farle entrare, ma lui decide di non ascoltarla, perchè non conosce ancora bene le regole della trasmissione.

Successivamente arriva il dramma. Mentre sta conversando con una di queste due nuove dame, Juan Luis viene interrotto da Tina con le sue solite battute. Il problema però è che Juan Luis pensa che a parlare sia stata Gemma.

Per questo il venezuelano la rimprovererà, facendola scoppiare in lacrime e abbandonare lo studio. Chiarito il malinteso il cavaliere seguirà la dama per scusarsi e confortarla, il tutto mentre la Cipollari ricomincia a prendere in giro la rivale.