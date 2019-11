Anticipazioni Uomini e donne trono over: Gemma Galgani sfida la sua “nemica” Tina Cipollari ed è sempre più coinvolta da Juan Luis Ciano.

Quando si parla del trono over di Uomini e donne, l’interesse dei fedelissimi del dating show di Maria De Filippi vanno alle vicende di Gemma Galgani, vera e propria superstar del programma. La dama sembra molto attratta dal cavaliere Juan Luis Ciano e tra i due potrebbe nascere un nuovo amore.

Dopo il romantico messaggio social di Juan Luis, nell’ultima registrazione la dama del Trono Over si è sbilanciata ancor di più. Come riportato da “Vicolo delle News”, la Galgani infatti ha avuto l’idea di sfidare la sua “nemica storica” Tina Cipollari con un’arma che l’opinionista romana ha usato contro di lei in queste puntate. Tina aveva scelto otto canzoni da ballare con Juan Luis, mandando su tutte le furie Gemma. Tuttavia, nell’ultima registrazione, la dama ha regalato un cartellone a forma di cuore al cavaliere con 120 post-it sopra per un totale di ben 80 canzoni.

Gemma ha dunque “sfidato” l’idea di Tina e l’ha resa molto più bella, perché in ogni puntata Juan Luis dovrà togliere un post-it dal cartellone e ballare assieme a lei il pezzo associato.

L’amore tra Gemma e Juan Luis sembra dunque sul punto di essere “ufficializzato”, ma la passione non è ancora esplosa perché almeno finora i due non si sono scambiati baci. Altro “elemento” a favore di Gemma può essere il seguente: nella registrazione si sono presentate cinque donne ma Juan Luis le ha rifiutate tutte.