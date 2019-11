Uomini e Donne, over. Spunta un video messaggio d’amore su Instagram del cavaliere Juan Luis dedicato alla “sua” dama, Gemma Galgani.

Arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle coppie del di Uomini e Donne over in attesa della registrazione di oggi (verrà fatta nella tarda serata di sabato 23 novembre). Ricordiamo che il programma è in pausa e che l’ultima registrazione risale al 9 novembre.

In questa occasione parliamo di una delle “nuove” coppie che in questo periodo sta animando il programma condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano e Gemma Galgani, con un video messaggio del cavaliere alla dama.

“Ciao Gemma, amore”, dice Juan Luis Ciano nel video messaggio a Gemma Galgani.

Nell’ultimo periodo il trono over di Uomini e Donne è stato messo in pausa. L’ultima registrazione risale al 9 novembre e solo oggi, sabato 23 novembre, verrà registrata la nuova puntata.

In questo periodo dunque le uniche fonti di notizie sono quelle che arrivano dai social, che si dimostrano preziosa fonte di informazioni. Negli scorsi giorni abbiamo parlato della canzone che Riccardo Guarnieri ha dedicato a Ida Platano.

Oggi invece i social ci mostrano un video messaggio di Juan Luis Ciano alla sua bella, Gemma Galgani. I due si sono conosciuti circa un mese fa ma sin dal primo momento c’è stato un colpo di fulmine.

Lui è venuto espressamente per corteggiare lei, lei è stata molto colpita dal fascino del 57enne venezuelano. Molto distinto ed elegante, galante, è riuscito con queste qualità a fare colpo sulla dama torinese.

Il video messaggio in questione vede il cavaliere intento a farsi bello per la nuova registrazione. Si trova infatti da barbiere e le prime parole sono per lui “Sasà, vedi le basette per cortesia. Voglio che Gemma mi trovi impeccabile”.

In seguito guarda dritto nella telecamera del telefonino e fa una dedica diretta a Gemma: “Ciao Gemma, amore!”. Come reagirà Gemma a questa dedica?