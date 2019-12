Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Veronica Burchielli

Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima puntata abbiamo visto la scelta di Veronica: a sorpresa è tornata con Alessandro.

Arrivano le ultime anticipazioni direttamente dall’ultima puntata di Uomini e Donne trono classico. Come abbiamo visto in trasmissione, è arrivata la scelta di Veronica Burchielli. La dama, che aveva detto che pensava ancora ad Alessandro Zarino, alla fine a scelto proprio lui.

Zarino infatti si è presentato in trasmissione, invitato dalla tronista stessa. Messa di fronte alla possibilità di tornare con l’ex tronista, Veronica non ha perso tempo e si è gettata tra le sue braccia. Successivamente sono arrivate le scuse per i suoi corteggiatori.

“Mi chiedevo c’è o non c’è”, dichiara Veronica in un’intervista.

Veronica Burchiello ha fatto la sua scelta. La tronista, diventata tale dopo il “no” rifilato ad Alessandro Zarino, ha scelto di tornare insieme proprio all’ex tronista. Sin dal principio la ragazza aveva espresso il desiderio che il ragazzo tornasse per corteggiarla.

Successivamente ha provato a voltare pagina con i suoi nuovi corteggiatori, senza successo. Nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne però, Alessandro è tornato per prendere Veronica che ha colto la palla al balzo.

“L’unica cosa di cui mi pento è stata quella di aver accettato subito la proposta del trono, senza lasciarmi del tempo per riflettere” è la giustificazione della tronista.

Successivamente i due vengono intervistate da Witty.tv, spiegando cosa è successo prima e dopo la puntata.

“La mia giornata è iniziata un po’ male, stavo stressatissimo, sono stato in ansia per tanto tempo“, dichiara Alessandro. “Ero contento di rivederla, di capire guardandola negli occhi cosa provava. Ho capito che qualcosa nel mio cuore c’era”, continua.

“Ero tesissima, preoccupatissima“, risponde invece Veronica, che continua “Mi chiedevo c’è o non c’è. La paura era tanta“. Infine chiude l’intervista con un commento su tutta la loro situazione “Esistono diversi percorsi. Il nostro doveva andare così“.

