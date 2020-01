Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima registrazione vediamo Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornare nello studio del programma. Cosa succede?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione abbiamo visto il ritorno in studio della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono ospiti della puntata e aggiornano i fan sullo stato della loro relazione.

Nonostante i due stiano progettando il loro futuro, segno che la relazione sta andando bene, non mancano le discussioni nemmeno in questa puntata. Cosa sarà successo in studio? Scopritelo insieme a noi.

Ida Platano rinfaccia a Riccardo Guarnieri di non aver fatto gli auguri di compleanno a Gemma Galgani.

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ospiti speciali della puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nessun panico quindi per i fan della coppia, va tutto bene. Ed infatti i due raccontano di come le cose procedano bene tra di loro.

Ma il litigio è sempre dietro l’angolo e basta una piccola scintilla per innescarlo. In questo caso la scintilla è il compleanno di Gemma Galgani. Infatti Ida rinfaccia a Riccardo di non averle fatto gli auguri, cosa a cui lei tiene molto in quanto Gemma è la sua migliore amica.

Riccardo, preso in contropiede, si scusa con Gemma e coglie l’occasione per farle gli auguri, anche se in ritardo. Successivamente però Riccardo, punto sul vivo, dice a Ida che anche lei ha dimenticato di fare gli auguri ad alcuni suoi parenti e di non averglielo mai rinfacciato (prima di ora ovviamente).

Gli animi si scaldano per un momento, per poi raffreddarsi fino a quando l’ex cavaliere racconta di stare ricevendo numerose offerte di lavoro. Spiega inoltre di stare rifiutando tutte quelle che lo porterebbero lontano da Brescia, dove vive Ida.

Inoltre aggiunge, rivolgendosi proprio a Ida, “Quelle che ti ho fatto vedere stamattina“. La dama però, perplessa, risponde “Ma quali? Io non ho visto nulla!“. A questo punto una nuova lite sta per nascere, ma ci pensa Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, per stemperare gli animi chiede ai due di ballare al centro dello studio insieme agli altri protagonisti della trasmissione. Dopo il ballo Gianni Sperti chiede alla coppia di rimanere ad assistere alla puntata.

I due accettano volentieri e si siedono proprio di fianco all’opinionista. Durante il resto della trasmissione i due si scambiano gesti affettuosi, segno che gli animi si sono placati e le cose sono tornate sui giusti binari.

