Uomini e Donne trono over. Pesanti accuse di Gemma Galgani a Rocco Fredella: per la dama l’uomo avrebbe una relazione al di fuori del programma.

Pesanti accuse nell’ultima puntata di Uomini e Donne trono over. Gemma Galgani sostiene infatti che Rocco avrebbe una relazione al di fuori del programma. Questa relazione sarebbe anche uno dei motivi per cui la donna ha rifiutato il suo invito al castello.

Nella puntata andata in onda il 18 marzo Gemma Galgani ha infine esternato tutti i suoi dubbi su Rocco Fredella. L’uomo è colpevole, secondo la dama, di avere una relazione con una manager. Tale donna si accompagnerebbe all’uomo in alcune serate a cui lui ha partecipato.

Gemma sostiene che Rocco ha una relazione con una sua manager, che lo avrebbe aiutato a organizzare la loro festa al castello.

Gemma è sicura: Rocco ha una relazione. L’uomo infatti sarebbe coinvolto con una sua manager, di cui non viene mai fatto il nome. La donna però sarebbe coinvolta nell’organizzazione della loro festa al castello. Inoltre tale donna avrebbe partecipato ad alcune serate insieme a Rocco.

“A San Valentino ha fatto una serata e c’era lei, oltre tutto non me l’ha mai detto. Perché ometterlo? Penso che ci sia una certa intesa tra di loro, ne sono convinta. Io non l’ho saputo fin quando non l’ho vista”. Spiega Gemma.

Puntuale la reazione di Rocco, che critica duramente le parole di Gemma. “Fai così perché ti ho sgamato!“, replica la dama.

Anche gli opinionisti storici di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, però si schierano al fianco di Rocco, con Gianni che chiede: “Se lui avesse una relazione con questa donna andrebbe a trascorrere una notte con Gemma?“.

“Questa donna è pietosa, questa donna è tutto tranne che è una donna. Non ho nessun tipo di relazione con nessuno” afferma Rocco. Per scoprire la verità non ci resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne trono over.