Uomini e donne trono over: nella puntata di mercoledì 8 maggio, ennesima rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari (con la dama colpita a un occhio dalla “nemica”).

Ennesima lite tra le due “acerrime nemiche” del trono over di Uomini e donne: la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari.

Nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 8 maggio, l’opinionista romana, che spesso definisce ironicamente il look della dama torinese come quello di una “mummia”, ha provato a struccare la Galgani. “Lei dice di essere la più bella di tutte e che al naturale è fantastica“, si difende Tina con Maria De Filippi. La Galgani inizialmente sta al gioco, ma poi l’opinionista del dating show di Canale 5 attacca la rivale: “Togliti le ciglia. Se non ti strucchi bene vuol dire che sei una donna insicura. Togliti anche le lenti a contatto, mica hai gli occhi chiari, li hai neri“.

A quel punto, Tina le mette le mani addosso ma colpisce involontariamente Gemma all’occhio destro, per cui la Dama si alza e lascia lo studio. Seguono momenti di concitazione, con la stessa Maria De Filippi in apprensione. A quel punto interviene il medico dello studio, che chiede a Tina di lasciarlo lavorare.

Un bacio francese di Salvatore e passa tutto! 😂 #UominieDonne pic.twitter.com/o5BLSkADSG — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 8, 2019

Per fortuna niente di grave, con “Queen Mary” che ha riportato la Cipollari in studio. Poco dopo Gemma è stata raggiunta dal cavaliere Salvatore, che ha tentato di “difenderla” da una nuova incursione di Tina.

Anche la dama è poi rientrata in studio. In attesa dei prossimi battibecchi tra le due, che, vista l’ormai acclarata antipatia reciproca, non tarderanno di certo ad arrivare.