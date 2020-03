Uomini e Donne, trono over e classico. Le nuove norme per contrastare il Coronavirus rendono più difficoltose le riprese del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto Uomini e Donne trono over e classico. Le recenti misure prese per evitare il diffondersi del Coronavirus rendono più complicata la messa in onda del programma.

Come gran parte dei programmi televisivi anche nei troni è stato eliminato il pubblico. Ma il programma di Canale 5 coinvolge, tra dame e cavalieri, persone provenienti da tutta Italia. Per questo si sta pensando a una soluzione per ovviare al problema.

Lo scenario peggiore vedrebbe la sospensione delle registrazioni del programma.

In questi giorni la prevenzione del Coronavirus è la prima cosa a cui si presta attenzione in ogni ambito. Anche Uomini e Donne trono over e classico non fa eccezione, anzi. Infatti per la sua natura over ospita quella fetta della popolazione che risulta essere la più facilmente attaccabile dal virus.

Per questo in queste ore Maria De Filippi e il suo staff, dopo aver pensato ad Amici, è al lavoro per trovare una soluzione. Ricordiamo che già da questa settimana il pubblico in studio è scomparso da tutte le trasmissioni televisive.

Ma questo per Uomini e Donne trono over e classico non basta. Il parterre infatti è composto da molte persone che arrivano da tutta Italia. Questo chiaramente è un rischio in più per il programma, che dovrebbe metterli tutti assieme per almeno un paio di ore per ogni puntata registrata.

Varie soluzioni sono in cantiere. Dal registrare con poche persone per volta mantenendo lo spirito dello show a registrare solo l’andamento delle varie coppie. La peggiore delle ipotesi vede la completa sospensione del programma fino a data da destinarsi.

In questo caso, però, pare che non rimarremo senza il programma. Ci sono infatti quantità indefinite di materiale registrato, che permetterebbe la messa in onda di best of e dietro le quinte del programma per parecchio tempo.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over.