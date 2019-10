Uomini e Donne trono over. Nella puntata di oggi arriva il lieto fine tra Ida e Riccardo. Nell’ultima registrazione Jean Pierre decide di lasciare definitivamente Gemma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Nella puntata di oggi arriva il lieto fine tra Ida e Riccardo. Ma non finisce qui perchè ci sarà la reazione di Armando che scatenerà liti e polemiche in studio. Mentre Sabato 27 ottobre è stata registrata la nuova puntata del programma e subito scopriamo che la protagonista è stata Gemma Galgani.

E’ andato in scena, infatti, l’ultimo episodio della storia tra la stessa Gemma e Jean Pierre. Il cavaliere infatti, stufo del comportamento possessivo della donna, ha deciso di lasciare definitivamente la dama.

Gemma lascerà andare davvero Jean Pierre o si consolerà con il nuovo arrivato Juan Luis?

Nelle ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne scopriamo un nuovo capitolo della storia tra Gemma Galgani e Jean Pierre. Il cavaliere, arrivato in trasmissione quest’anno, aveva da subito interessato la storica dama del programma.

Tra di loro le cose procedevano bene, anche se Gemma si era dimostrata molto attaccata al cavaliere. Più volte Jean Pierre si era dimostrato insofferente a questo suo atteggiamento, ma poi aveva sempre chiuso lasciando una nuova speranza nella dama.

Nell’ultimo periodo, però, la dama stava ritornando a esasperarlo il suo atteggiamento possessivo, quasi da fidanzata, ha sorpassato il limite della sua sopportazione, facendo così prendere al cavaliere la decisione di dire basta.

Nell’ultima registrazione infatti, l’uomo annuncia di voler chiudere con lei definitivamente. Colpita, Gemma sembrava aver accettato la cosa, tanto da restituire all’uomo un orsacchiotto che lui stesso le aveva regalato in precedenza durante una puntata.

Ma conoscendo la dama, non tutto è perduto. O meglio noi crediamo che lei non si darà per vinta cosi facilmente, tentando di ritornare con il cavaliere più avanti. Nel frattempo un nuovo cavaliere ha attirato la sua attenzione.

Si tratta di Juan Luis, venezuelano di 57 anni, che subito si è fatto notare dalla dama. Lui ha infatti rivolto un complimento a Gemma, sottolineando la sua eleganza. Complimento che ha fatto molto piacere alla dama.