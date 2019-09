Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma in lacrime per il rifiuto di Jean Pierre, Ida bacia Armando Incarnato.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata, registrata lo scorso 24 settembre, ne sono successe di ogni. Vedremo infatti Gemma in lacrime, Ida baciare Armando e quest’ultimo litiga con Barbara.

Inoltre scopriremo le reazioni dei cavalieri alle azioni delle dame, mentre verrà tenuto un piccolo concorso di bellezza per le dame in jeans, vinto alla fine da Pamela. Molte le critiche alla donna dopo la vittoria.

Uomini e Donne anticipazioni trono over: Jean Pierre annuncia che Gemma per lui è solo un’amica e lei scoppia a piangere.

La puntata si apre con lei, Gemma Galgani, protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. La dama si sfoga con un video perchè Anna Tedeschi le ha detto che Jean Pierre non è interessato a lei.

Jean Pierre conferma parte di quello che Anna ha detto. Per lui Gemma è solo un’amica in quanto non la trova attraente fisicamente. Questo non vuol dire che in futuro non avranno una possibilità, ma per ora non c’è niente di più di un’amicizia.

Gemma a queste parole scoppia a piangere. Successivamente sceglie di ballare lo stesso con Jean, facendo protestare Gianni Sperti. L’opinionista critica la donna perchè ha deciso di ballare con chi non la vuole quando c’è chi è davvero interessato a lei.

Uomini e Donne anticipazioni trono over: Passiamo a Armando Incarnato

Vediamo subito la sua esterna con Veronica, andata tutto sommato bene ma niente di memorabile. Invece con Ida Platano le cose sono andate diversamente, tanto da chiudere l’esterna con un bacio.

Uomini e Donne anticipazioni trono over: Vediamo adesso la reazione di Riccardo Guarnieri:

Rimasto sconvolto, l’uomo rifiuta una donna venuta per conoscerlo. Successivamente inizia il mini concorso di bellezza e Armando critica il fisico di Barbara de Santi. I due discutono animatamente per le parole di Armando.