Uomini e Donne, trono classico. Ecco le anticipazioni delle prossime puntate. Giulio sempre più in confusione: alla fine sceglierà Giovanna?

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata il protagonista sarà Giulio Raselli. Il tronista è sempre più sotto pressione: il suo trono sta per finire e lui sembra sempre di più in alto mare.

Nelle ultime puntate infatti il ragazzo ha litigato a più riprese con entrambe le sue corteggiatrici, Giovanna e Giulia. Giulio è sembrato molto confuso nei suoi atteggiamenti, anche se alcuni suoi atteggiamenti sembrano farlo propendere per una delle due dame.

Anche se si dichiara indeciso, alcuni comportamenti di Giulio Raselli sembrano indicare che sarà Giovanna la sua scelta.

Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, Giulio Raselli dichiara di non aver ancora preso una decisione. Più si avvicina la fine del suo trono e più il ragazzo sembra confuso. Il fatto che continui a discutere con le sue corteggiatrici di certo non lo aiuta.

Anche in questa puntata le discussioni non mancano. Con Giulia c’è stata una lite talmente furiosa che i due si sono visti in settimana per chiarire. Uno dei motivi del litigio è stata la segnalazione arrivata sulla ragazza e le sue giustificazioni, non ritenute molto credibili dal tronista.

La dama ha anche pianto e i due non si sono lasciati bene. Tornati in studio Giovanna si alza e fa per andarsene. La ragazza era già molto arrabbiata per non essere uscita in esterna con Giulio e visto che con Giulia l’esterna c’è stata lei ha raggiunto il suo limite.

Giulio comunque l’ha inseguita e visto che stavano discutendo poco fuori lo studio ha deciso, alla fine, di rientrare. La dama ha anche annunciato che non si presenterà alla prossima registrazione e anche a fine puntata sembrava convinta della propria decisione.

Gianni Sperti e Jack hanno molto criticato Giulio e il suo percorso. Anche Natalia Paragoni, in studio come ospite speciale insieme ad Andrea Zelletta, ha parlato di Giulio. Secondo lei alla fine il ragazzo sceglierà Giovanna.

Successivamente Maria De Filippi ha chiesto a Giulio con chi volesse ballare e lui ha scelto Giovanna. Lei ha risposto all’invito dicendo di non voler ballare e anzi di voler approfittare del trono vuoto (lasciato da Veronica Burchielli n.d.r.) per sedersi li.

Giulio è stato al gioco e appena Giovanna si è seduta sul trono lui ha preso il posto di corteggiatore. Questo suo atteggiamento verso la ragazza, unito a varie altri comportamenti, fanno si che si supponga che alla fine sceglierà proprio Giovanna.