Uomini e Donne, trono over anticipazioni. Armando Incarnato torna in studio con la sua ex per svelare la verità sulla faccenda.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. In attesa della messa in onda della nuova puntata, di cui non si conosce ancora la data, ecco le ultime news sui protagonisti principali.

Iniziamo con Armando Incarnato: il cavaliere è tornato in studio con la sua ex per fare chiarezza sulle accuse a Veronica Ursida. Vedremo inoltre come andrà a finire tra Valentina Autiero e Erik e tra Gemma Galgani e Marcello.

Gianni Sperti accusa Armando di stare inscenando tutto.

Armando Incarnato è tornato nello studio del trono over di Uomini e Donne. In pochi si sarebbero aspettati il suo ritorno sopratutto perchè accompagnato dalla sua ex. La donna è in studio per provare la veridicità delle accuse a Veronica Ursida.

Veronica sembra convinta delle spiegazioni che Armando le da e decide di dargli un’altra possibilità perchè prova ancora qualcosa per lui. Gianni Sperti però non ci sta e chiede di vedere il cellulare del cavaliere e della sua ex per confermare che i due non siano d’accordo, come lui crede.

Da cellulare però non escono nuove prove contro di loro. Si passa poi a Valentina Autiero e a Erik. Scopriamo che i due si sono lasciati definitivamente visti i molti problemi che avevano. La dama scoppia anche a piangere in studio.

Le anticipazioni chiudono con Gemma Galgani. Dopo aver lasciato definitivamente Juan Luis (cosa è successo tra di loro lo potete leggere QUI), la donna ha iniziano una nuova conoscenza con Marcello.

Tra i due però non c’è ancora niente di ufficiale in quanto lui è corteggiato anche da altre donne tra cui Anna Tedesco. Tra i due potrebbe esserci stato un incontro in esterna, in cui potrebbero essersi baciati di nuovo.