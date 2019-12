Uomini e Donne, trono classico. Arrivano nuove anticipazioni sulla scelta di Giulio Raselli, ad un passo dalla conclusione.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico . Quando si parla di trono classico si fa riferimento ovviamente a Giulio Raselli, il tronista che è più vicino alla scelta finale.

Il ragazzo, oltre a essere l’unico rimasto dei tronisti presentati a settembre, in questo momento è in vacanza. Ma gli spoiler ci raccontano che potrebbe essere successo qualcosa durante la pausa del programma di Maria De Filippi.

Con una storia su Instagram, Giulia D’Urso fa circolare nuove voci sul suo conto.

Nell’ultima settima Uomini e Donne trono classico è stato in pausa per le vacanze natalizie, per riprendere il nuovo anno con le registrazioni, sopratutto del trono over che è rimasto indietro. Il trono classico invece è in pari e potrebbe avere meno spazio ad inizio anno.

Per quanto riguarda le ultime anticipazioni, pare che qualcosa si sia mosso a proposito di Giulio Raselli. Il tronista, unico superstite da inizio stagione, ha avuto nelle ultime settimane parecchie difficoltà con le sue due corteggiatrici.

Ha infatti discusso a più riprese sia con Giovanna che con Giulia per i motivi più disparati. Incomprensioni, gelosie, insicurezze sono state messe a nudo nello studio di Canale 5. In particolare le discussioni peggiori le ha avute con Giulia D’Urso.

La ragazza, infatti, è stata più volte oggetto di segnalazioni da parte dei fan del programma. Nell’ultima ricevuta dalla redazione pare che la ragazza abbia baciato un calciatore in una serata a cui aveva partecipato.

Questo aveva fatto si che le sue quotazioni come possibile scelta e gli addetti ai lavori avevano sempre indicato Giovanna come la più adatta a Giulio. Nelle ultime ore le cose potrebbero essere cambiate.

Infatti Giulia ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto “Ci credi ai miracoli?”. Questa frase, unita al fatto che l’assenza di registrazioni non da conferme ne smentite, ha fatto iniziare una serie di ipotesi tra i fan del programma.

I fan della coppia hanno subito ipotizzato che il riferimento della frase fosse proprio a quanto accaduto tra i due in trasmissione, ponendo quindi l’attenzione sulla possibilità che la scelta sia già avvenuta, lontano dalle telecamere.

Sarà davvero cosi? Per saperlo dovremo aspettare nuove anticipazioni o la nuova registrazione del programma.

Rileggi le anticipazioni di Uomini e Donne trono classico.