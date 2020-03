Uomini e Donne, trono classico. Dopo la scelta nuovo faccia a faccia tra Giulio Raselli e Giovanna Abate.

Arrivano le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 10 marzo, del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata vedremo il ritorno di Giulio Raselli insieme a Giulia D’Urso, con conseguente faccia a faccia della coppia con Giovanna Abate.

Tra Giovanna e Giulio saranno subito scintille, nonostante l’intervento di Maria De Filippi. Se l’ex tronista cerca il chiarimento, così non è per la donna, che accusa i due di essere falsi nei suoi confronti.

Maria De Filippi tenta di forzare la pace tra Giulio Raselli e Giovanna Abate.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 10 marzo. In questa puntata vedremo il ritorno in studio di Giulio Raselli e Giulia D’Urso a un mese dalla scelta.

I due sono stati invitati per aggiornare i fans sullo stato della loro relazione, sopratutto perchè i primi tempi fuori dal programma spesso sono i più problematici. Grande attesa sopratutto per il confronto, inevitabile, con Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio e attuale tronista del programma.

Le cose si fanno subito incandescenti quando, dopo essere stata tranquillamente salutata dalla coppia, Giovanna dichiara di non aver mai avuto un saluto così falso in vita sua. Maria De Filippi corre ai ripari e chiede a Giovanna e Giulio di tentare di riappacificarsi.

L’ex tronista inizia subito con le sue scuse, spiegando che quanto fatto durante la scelta è stato tutto sbagliato, specialmente nei suoi confronti. Il ragazzo si giustifica spiegando che si è fatto prendere dall’ansia del momento e dall’ennesima discussione che stava iniziando.

Giovanna sarà costretta ad accettare le scuse di Giulio nonostante le ritenga false come tutto il resto. La tronista spiega che se fossero arrivate prima, anche qualche giorno dopo la scelta, avrebbe potuto credere alla bontà delle scuse stesse, accettandole senza problemi.

