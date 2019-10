Uomini e Donne, anticipazioni: nuove segnalazioni su Giulio

Uomini e Donne, trono classico. Nuove segnalazioni su Giulio Raselli e Daniele Schiavon, i due sono nei guai?

Arrivano le ultime anticipazioni su Uomini e Donne trono classico. In particolare scopriamo che ci sono delle nuove segnalazioni su Giulio Raselli e Daniele Schiavon. Ricordiamo che le segnalazioni vengono fatte per sottolineare comportamenti scorretti.

Inoltre scopriamo un’anticipazione sul prossimo trono, che partirà ad inizio anno nuovo. Pare infatti che uno dei candidati forti sia l’ex fidanzato di Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

Dalle segnalazioni scopriamo che, forse, Giulio e Veronica si conoscevano già prima del programma.

Dalle ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne trono classico scopriamo che Giulio Raselli e Daniele Schiavon sono nei guai. I due infatti sono al centro di alcune segnalazioni che sottolineerebbero il loro comportamento scorretto.

Partendo dal tronista, la segnalazione arriva direttamente dal suo collega di trono, Alessandro Zarino. Pare infatti che Veronica Fedolfi ha cenato insieme all’amica Valeria Bigella e ad Alessandro Basile, grande amico di Giulio Raselli.

Quindi Alessandro, nell’ultima registrazione del programma, spiega che lui crede che la ragazza abbia cercato di avvicinarsi a Giulio già fuori dal programma e non riuscendoci abbia deciso di prendervi parte. Entrambi hanno però negato qualunque legame tra di loro.

Per quanto riguarda invece Daniele, una fan segnala al portale News UeD di aver ascoltato una telefonata in vivavoce tra una persona molto vicina a Daniele e un’altra persona. Da questa telefonata, secondo la segnalazione, pare evidente la volontà del ragazzo di partecipare al programma per sfruttarne la popolarità.

“In televisione Daniele sta andando bene. La gente parla bene della squadra e stiamo facendo progressi…“, ha comunicato la ragazza. Ovviamente la redazione, molto sensibile a queste segnalazioni, è già all’opera per investigare e scoprire la veridicità dei fatti.

La notizia che il suo ex possa essere candidato al trono arriva da Miss Italia stessa.

In un’intervista al settimanale Di Più, Carolina Stramare, miss Italia 2019, parla della possibilità di vedere il suo ex ragazzo sul trono di Uomini e Donne trono classico. I due si sono separati poche settimane dopo la sua proclamazione a Miss Italia.

“Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show“.