Uomini e Donne, trono classico. Le anticipazioni dell’ultima registrazione svelano che Giulio Raselli sembrerebbe pronto a fare la sua scelta, che si tratti di Giulia?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico. Nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre, verrà registrata una nuova puntata. In questa puntata protagonista sarà sopratutto Giulio Raselli.

Il tronista, più della collega Giulia Quattrociocche, sembra quanto mai pronto a fare la sua scelta. Gli indizi puntano tutti a Giulia D’Urso, che sin dall’inizio gli piaceva davvero molto. Inoltre nuovi retroscena mettono pressione al ragazzo.

Dalle ultime notizie di Uomini e Domme trono classico svelano che Giulio e Giulia si seguissero sui social già da tempo, con scambi di like alle foto.

Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne non mettono Giulio Raselli in una posizione comoda. Il trono del ragazzo si sta avviando verso la fine (stiamo ovviamente parlando delle registrazioni) e il ragazzo deve fare la sua scelta.

Scelta che sembra ricadere sulla corteggiatrice Giulia D’Urso, di cui lui sembra molto interessato. Ma non dimentichiamo che solo poche settimane fa era circolata la notizia, riportata anche dall’ex tronista Alessandro Zarino, che i due si conoscevano già prima.

Sono arrivate nuove informazioni a riguardo. Pare infatti che i due si seguissero già sui social ben prima della trasmissione e che i due si siano conosciuti già la scorsa estate a Formentera, dove la ragazza lavorava all’epoca.

Questo chiaramente mette in una pessima luce la coppia, visto che del loro rapporto social pare ci siano anche degli screenshot. Non sappiamo se la questione verrà riportata nella puntata di oggi o nelle future, ma la situazione non sembra delle migliori.

Nella puntata però si è parlato anche di Giulia Quattrociocche, che è quasi alla fine del suo percorso al pari del collega Giulio. Ricordiamo che gli altri due tronisti, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli hanno debuttato solo da un paio di settimane.

Dicevamo della Quattrociocche, anche lei è prossima alla scelta. Sono rimasti per lei, infatti, solo due corteggiatori: Daniele e Alessandro. Sappiamo che il pubblico è tutto per il secondo, ma lo sara anche la giovane tronista?