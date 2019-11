Uomini e Donne: Sossio e Ursula omaggiano la redazione

Uomini e Donne, news. Per festeggiare il primo mese di Bianca, Sossio e Ursula decidono di omaggiare la redazione del programma.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a far parlare di se. La coppia, formatasi a Uomini e Donne, decide di omaggiare la redazione del programma. Lo fa postando una foto della piccola Bianca con su una tutina regalata proprio dalla redazione.

Questo scatto, insieme a molti altri, è servito a festeggiare il primo mese della bambina. Proprio tutte queste foto hanno però scatenato una nuova polemica contro la coppia, colpevole di esporre troppo ai social una bambina così piccola.

Le numerose foto di Bianca scatenano una polemica: sarebbe, infatti, troppo piccola per essere così esposta.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno da poco festeggiato il primo mese della loro piccola Bianca. I due hanno mostrato, ancora una volta, una gioa immensa per lei, tanto che Sossio ha scritto queste parole per lei.

“Tanti auguri a te principessina. Un mese di gioia, di amore e di felicità, il tuo arrivo ha dato un altro bellissimo senso alla nostra vita come genitori, ti amiamo alla follia!”. Il tutto accompagnando le belle parole con una loro foto insieme.

Anche Ursula mostra sui social la felicità per il primo mese della bambina postando una sua foto con una tutina con su scritto “La redazione lo sa“. La tutina è un regalo della redazione di Uomini e Donne, programma in cui i due si sono conosciuti.

Questa foto a quindi una doppia valenza: da una parte festeggiare la piccola, dall’altra omaggiare la redazione che ha permesso loro di incontrarsi. Ma non sono mancate delle polemiche dopo la pubblicazione di queste foto.

Per alcuni utenti e fan, infatti, la bimba è troppo esposta ai social. Ci sono troppe foto di Bianca, soprattutto considerando che lei è ancora troppo piccola. La coppia però non da peso a queste critiche e va spedita per la sua strada.