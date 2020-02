Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima registrazione Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati ospiti della trasmissione di Maria De Filippi.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. In questa puntata ci saranno degli ospiti provenienti dal passato recente del programma. Stiamo parlando di Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Il ragazzo è stato l’ultimo tronista presentato a settembre a lasciare il programma. Inoltre una delle attuali troniste, Giovanna Abate, è stata la sua corteggiatrice non scelta un mese fa. Come andrà il loro primo incontro dopo la (non) scelta?

Giulio Raselli si scusa con Giovanna per come l’ha trattata nel loro ultimo incontro.

Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, datata 13 febbraio, avremo dei ritorni. Nel dettaglio scopriamo che Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono stati invitati in trasmissione e hanno deciso di prendervi parte.

Giulio è stato l’ultimo tronista, tra quelli presentati a inizio stagione a settembre 2019, a lasciare il programma. Molto interessante questo ritorno sopratutto perchè la tronista Giovanna Abate è la sua ex corteggiatrice non scelta.

Inoltre questo è il primo incontro ufficiale davanti alle telecamere e i due si sono lasciati in malo modo quando, a suo tempo, l’ormai ex tronista scelse Giulia. Se a questo aggiungiamo il carattere non proprio tranquillo dei due si capisce come mai l’attenzione sia alta.

Però le cose non vanno esattamente come previsto. Infatti Giulio, appena ha avuto modo di parlare, si è subito confrontato con Giovanna, chiedendole scusa. A mente fredda si è rivisto nel loro ultimo confronto e ha constatato di essere stato troppo duro con lei.

La tronista, nonostante accetti le sue scuse, ammette di essere ancora della sua opinione sul suo conto. Inoltre specifica di pensare ancora tutte le cose che gli ha detto nel loro confronto. Gianni Sperti si dichiara d’accordo con lei e sta dalla sua parte.

