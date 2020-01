Uomini e Donne trono classico. Nell’ultima registrazione grande assente Giulio Raselli. Nessuna novità sulla scelta.

Arrivano le prime anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico, del 9 gennaio scorso. In questa puntata a sorpresa non era presente Giulio Raselli. L’ex tronista non ha ancora una data confermata per effettuare la sua scelta.

Parliamo di ex tronista perchè in puntata c’era anche Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello e nuovo tronista della trasmissione. Sarà lui infatti a sostituire Giulio sul trono e non Giovanna, come si era ipotizzato nelle settimane precedenti.

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista del trono classico del dating show di Canale 5.

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne trono classico tutti si aspettavano di vedere la scelta di Giulio Raselli. Ciò non è avvenuto in quanto il ragazzo non era proprio presente in studio. Al suo posto però c’era il suo sostituto.

E’ stato infatti presentato il nuovo tronista del programma: Daniele Dal Moro, di cui vi avevamo dato anticipazione settimana scorsa, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nello studio è stato mandato in onda il suo video di presentazione.

Il ragazzo ha anche dichiarato che alla soglia dei trent’anni di età è alla ricerca di una donna con la quale poter condividere i momenti più belli della sua vita. Si definisce, inoltre, una persona determinata, egocentrica ma al tempo stesso anche sensibile.

Dalle anticipazioni scopriamo anche come sono andate le ultime esterne di Sara con Sonny e Giuseppe. Nella prima le cose non vanno tanto bene in quanto prima Sonny definisce Giovanni un “deficiente”, poi se la prende con Sara chiamandola civettuola.

La seconda esterna della ragazza, quella con Giuseppe, va invece meglio: i due mostrano di aver raggiunto una buona intesa, un feeling che stra crescendo tra i due.

Chiudiamo la puntata con Carlo. Del ragazzo ci vengono mostrate le esterne con Marianna e Cecilia, entrambe culminate in un bacio, mentre di quella con Marika non vengono mostrate immagini.