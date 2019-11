Uomini e Donne trono classico. Dopo Alessandro, sarà Giulio o Giulia a compiere per primo la scelta?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono classico, che oggi si prepara ad una nuova registrazione. In questa puntata vedremo Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, gli ultimi rimasti dei tronisti iniziali, mettere un punto forte per la scelta?

In realtà nessuno dei due sembra pronto per una scelta, come non lo era Alessandro Zarino nella puntata precedente, quindi mai dire mai. Dalle anticipazioni, comunque, quella più vicina alla scelta è sembrata Giulia.

Vedremo Alessandro Zarino tornare come corteggiatore di Veronica?

La nuova registrazione della puntata del trono classico di Uomini e Donne si apre con alcuni dubbi da chiarire. Il primo riguarda Alessandro Zarino, che ha incassato il secco no di Veronica Burchiello poi diventata tronista.

Pare infatti che il ragazzo potrebbe decidere di ripresentarsi in trasmissione come corteggiatore proprio della nuova tronista, cosi da provare a farla cambiare idea. Riuscirà nel suo intento?

Passiamo poi a Giulia Quattrociocche. La tronista è molto presa da due dei suoi corteggiatori, Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Il pubblico è tutto dalla parte di Alessandro, che da tante piccole cose ha conquistato il cuore della tronista e dei fan.

Da non sottovalutare anche la posizione di Daniele, protagonista di una segnalazione qualche tempo fa.

A tal proposito come non ricordare che anche la nuova corteggiatrice di Giulio Raselli, anche lei di nome Veronica, è al centro di una segnalazione. Pare infatti che sia stata a cena con l’agente di Giulio, anche se i due smentiscono categoricamente.

Giulio pare comunque ancora in alto mare per quanto riguarda la scelta. Veronica invece pare avere le idee più chiare: “Trovare questo genere di sintonia, soprattutto in un contesto simile, è qualcosa di irripetibile che merita di essere coltivato”, dichiara al magazine.

“Mi è sembrato di conoscere Giulio da una vita ed ero felice di essere con lui.”, continua la corteggiatrice. “Il desiderio più grande sarebbe di poter trovare in Giulio un uomo con cui intraprendere un rapporto serio e sincero.”

Vedremo inoltre i primi incontri tra i due nuovi tronisti, Carlo e Veronica, e i loro primi corteggiatori.