Uomini e Donne, trono classico: Giovanna chiede ad Alessandro di tornare

Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima puntata andata in onda Giovanna Abate chiede ad Alessandro di tornare.

Grandi novità nell’ultima puntata di Uomini e Donne trono classico. Alessandro Graziani torna in studio questa volta nel trono over, vista la richiesta di tre dame del parterre di conoscerlo di persona.

In questa occasione Giovanna Abate, che era presente in studio, incitata da Maria De Filippi incontra il ragazzo. Il motivo dell’incontro è la volontà di far tornare il ragazzo tra i suoi corteggiatori.

Non conosciamo ancora la risposta di Alessandro a Giovanna.

Nella puntata di ieri, venerdì 15 maggio, abbiamo visto il ritorno di Alessandro Graziani a Uomini e Donne trono classico. Il ragazzo era stato corteggiatore di Giovanna Abate al trono classico fino a quando, nelle precedenti puntate, la tronista aveva deciso di troncare la conoscenza.

La motivazione di Giovanna era che non riusciva a rispecchiarsi nel suo carattere, giudicato troppo pacato. Alcune dame del trono over, tra cui Roberta Di Padua, hanno quindi espresso la volontà di conoscere il ragazzo.

Per questo Alessandro è tornato e ha partecipato alla parte dedicata al trono over. Qui ha annunciato di provare ancora qualcosa per la tronista e di non sentirsi pronto per andare avanti.

In studio era presente anche Giovanna Abate che ha osservato tutta la scena. Consigliata anche da Maria De Filippi, la tronista ha incontrato Alessandro dietro le quinte per chiedergli di tornare a corteggiarla.

Successivamente Maria ha contattato, tramite collegamento video, anche Sammy, l’altro corteggiatore di Giovanna. Gli ha poi spiegato tutta la situazione, dell’incontro tra i due e della richiesta della tronista.

Sorpreso, Sammy ha quindi chiesto un colloquio privato con Giovanna, in modo da farsi spiegare direttamente da lei cosa è cambiato rispetto al recente passato e come regolarsi sulla nuova decisione.

