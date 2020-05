Uomini e Donne, Andrea Zalletta e Natalia Paragoni sono vittime di uno scherzo del programma delle Iene. Nel video la ragazza reagisce malissimo e prende a calci e pugni il fidanzato che confessa il tradimento. [VIDEO]

Arrivano le ultime news sulle coppie più amate di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Andrea Zalletta e Natalia Paragoni, protagonisti e vittime di uno scherzo delle Iene. Scherzo che ha scatenato le polemiche dei fan.

Infatti, nel copione delle Iene, Andrea tradisce Natalia e le telecamere seguono il momento in cui le lo scopre. Ma questa scoperta innesca una reazione inaspettata e esagerata nella ragazza, che si lascia andare a urla, offese, schiaffi e calci verso Andrea.

“Possiamo confermare che mi ama davvero” dice Andrea Zalletta su Instagram.

L’ultimo scherzo delle Iene ha fatto nascere numerose polemiche. I protagonisti dello scherzo sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata nel parterre di Uomini e Donne e molto apprezzata dal pubblico.

Lo scherzo inizia a casa dei genitori di lei, dove la coppia sta passando la quarantena. Un misterioso pacco viene consegnato. Al suo interno un vinile, delle cuffie e una lettera che attesta il tradimento di Andrea con una ragazza a Londra.

La reazione di Natalia è quello prevedibile: incredulità, sgomento, rabbia. Le cose però degenerano quando si scopre, nella finzione, che la donna è rimasta incinta dell’ex tronista. A questo punto Natalia non ci vede più e la situazione degenera.

Calci, pugni, schiaffi e offese di ogni genere partono dalla donna verso il suo compagno fino alla scoperta che era tutta una montatura. Il pubblico, visto il video, ha iniziato subito a protestare il suo dissenso su quanto avvenuto.

In molti si domandano se la situazione fosse stata al contrario, con lui che colpisce lei, cosa sarebbe successo? Altri decretano che la violenza è sempre sbagliata e tutta questa situazione non fa ridere per niente.

Arrivano poi le parole dei protagonisti, affidate a un video su Instagram. “È stato abbastanza traumatico per me, io piangevo nel rivedermi, mi ricordavo le sensazioni in quel momento e vi assicuro che non sono state semplici da trattenere” dice Natalia.

“La prova del nove Natalia l’ha superata alla grande, quindi possiamo confermare che mi ama davvero” sono invece le parole di Andrea.

