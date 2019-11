Uomini e donne trono classico: Alessandro Basciano sta corteggiando la tronista Giulia Quattrociocche anche su Instagram (“Voglio te”).

Alessandro Basciano corteggia Giulia Quattrociocche non solo durante le puntate del trono classico di Uomini e donne, ma manche sui social. Il corteggiatore (romano come la stessa Giulia) sta facendo di tutto per conquistare la fiducia della tronista che, esterna dopo esterna, bacio dopo bacio, sta abbassando le difese fidandosi di lui. Come riportato da “Il Vicolo delle news” nelle anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico, la 27enne romana avrebbe deciso di ascoltare solo il proprio cuore: chissà se Alessandro sarà la sua scelta definitiva.

Intanto, subito dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui Giulia l’ha difeso dagli attacchi di Daniele Schiavon che ha riportato alcune voci che girano su di lui, Alessandro Basciano ha pubblicato una storia su Instagram, con cui ha lanciato un messaggio che da molti follower è stato interpretato come diretto proprio alla tronista: “Voglio te”.