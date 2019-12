Uomini e Donne, news. Ida Platano e Riccardo Guarnieri intervistati da magazine ufficiale parlano del loro rapporto e delle nozze.

Arrivano le ultime news dalla coppia del trono over di Uomini e Donne composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono stati infatti intervista dal magazine ufficiale del programma per gli ultimi eventi che li hanno visti coinvolti.

Ricordiamo che un paio di settimane fa Riccardo ha chiesto a Ida di sposarlo. La dama non ha accettato le nozze ma ha deciso di dare al loro rapporto una nuova possibilità, dopo che aveva espresso più di un dubbio a riguardo.

Ida Platano ci parla dell’abito che vorrebbe usare per il suo prossimo matrimonio.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne news. Nell’ultima puntata infatti abbiamo visto i due riappacificarsi e darsi una nuova occasione anche se la dama ha rifiutato, per ora, la proposta di matrimonio del cavaliere.

Proprio per questa chiusura non definitiva non possiamo non immaginare che i due ci stanno pensando al matrimonio, come confermato dalla parole della stessa Ida: “In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica“.

Questa non è l’unica anticipazione, in quanto già qualche tempo fa la dama aveva annunciato anche la testimone di nozze. In quell’occasione Ida aveva dichiarato che, se un giorno si fosse sposata con Riccardo, avrebbe scelto una persona in particolare da avere vicino.

Si tratta ovviamente di Gemma Galgani, amica e confidente della dama sin dall’esordio a Uomini e Donne. Le due sono amiche per la pelle e spesso le troviamo insieme anche al di fuori del programma, come testimoniato dalle numerose foto sui social.

Anche Riccardo Guarnieri ha fatto delle dichiarazioni al magazine. Gli viene chiesto infatti come è nata l’idea di farle la proposta: “So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e so che voglio lei” e non ritiene di aver fatto un gesto “esagerato o eccessivo“