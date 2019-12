Uomini e Donne, ecco le date della sosta natalizia. Come ogni anno il danting show di Maria De Filippi andrà in pausa a Natale. Scopriamo le date.

Come ogni anno nel periodo natalizio, Uomini e Donne andrà in pausa. Mediaset ha annunciato le date della sosta per le vacanze natalizie del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Si parte però con una buona notizia per i fan: la pausa sarà più breve del solito. Negli ultimi anni il programma si è fermato sempre per 3 settimane circa. Quest’anno invece la pausa sarà di poco più di due settimane.

Uomini e Donne si fermerà il 23 dicembre per poi riprendere direttamente il 7 gennaio.

Scopriamo inoltre che le puntate registrate questa settimana (di cui troverete le anticipazioni sul nostro sito), verranno mandate in onda direttamente nell’anno nuovo. Ma le sorprese non sono finite qui.

Infatti sebbene la messa in onda sia sospesa, le registrazioni andranno avanti. Si prevedono nuove registrazioni sopratutto nella prima settimana del 2020, in particolare per il trono over, rimasto molto indietro a causa dei varie motivazioni.

Sia di carattere tecnico, come la concomitanza di altre trasmissioni Mediaset, sia per i molteplici impegni di Maria De Filippi, impegnata come al solito su moltissimi fronti.

