Uomini e Donne, Ida Platano: "Sto esagenda con i dolci"

Uomini e Donne, news. Ida Platano si confessa su Instagram: in questa quarantena sta esagerando con il cibo.

Arrivano le ultime news dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Ida Platano. L’ex dama ha infatti aggiornato i suoi fan sul modo in cui sta passando questa quarantena.

Il protagonista di questo aggiornamento non sarà Riccardo Guarnieri, che ricordiamo convivere con Ida dall’inizio della quarantena. Infatti la dama ha ammesso, in una storia Instagram, di stare esagerando con il cibo.

“Sto esagerando un po’ tanto con i dolci” dichiara Ida Platano ai suoi fan su Instagram.

Ida Platano è tornata a parlare con i fan. Questa volta ha si è confrontata con loro sull’andamento di questa quarantena. Per una volta il protagonista della storia non è il suo rapporto con Riccardo Guarnieri.

Ricordiamo che i due stanno convivendo a casa di lei a Brescia dall’inizio della quarantena, come Ida avrebbe voluto sin da quando i due sono tornati assieme ad inizio stagione di Uomini e Donne.

Tornando al presente, Ida ha rilasciato alcune dichiarazioni tra le sue storie Instagram. “Volevo parlare con voi e dirvi se in questo momento avete dei doloretti alle gambe, io si, sarà il poco movimento, sarà comunque che è tutto un po’ diverso, la vita sedentaria, e poi io sto esagerando un po’ tanto con i dolci, con il salato, e il sale non fa tanto bene”

E’ stato questo lo sfogo dell’ex dama su Instagram. Costretta a casa, senza potersi tenere in forma come al solito la donna si è data alla cucina e ha esagerato un pochino con il cibo, come testimoniato dalle foto condivise sui suoi social.

