Uomini e Donne: in arrivo "Corteggia con le parole"

Uomini e Donne, anticipazioni. “Corteggia con le parole” è la nuova versione rivista e corretta per conformarsi con le nuove norme.

Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. La notizia di cui vi parliamo oggi è clamorosa: il programma è infatti pronto a tornare nel più breve tempo possibile con il titolo “Corteggia con le parole”.

La redazione ha infatti ideato un nuovo formato per la trasmissione, formato che si conforma alla nuove regole e norme anti Covid 19. Non sono stati rilasciati i dettagli, ma si prospetta un esperimento interessante.

L’annuncio è stato fatto su Witty Tv e sugli account social della trasmissione.

Uomini e Donne sta per tornare. Gli autori hanno infatti ideato una nuova versione che permetterebbe al programma di rispettare le nuove norme e quindi tornare a tutti gli effetti.

Già ieri vi avevamo informato che gli autori erano ancora al lavoro tramite l’aggiornamento che Raffaella Mennoia aveva rilasciato ai fan sul suo profilo Instagram. Non sapevamo però che si lavorava per far tornare il dating show dalla sospensione.

L’annuncio arriva da Witty Tv e dagli account social della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il titolo è, almeno per il momento, “Corteggia con le parole” e dalla grafica (che potete vedere in fondo all’articolo) si vedono Gemma Galgani e Giovanna Abate con un telefono sullo sfondo.

Inoltre c’è una grafica animata che rimanda ai messaggi Whatsapp, per richiamare il corteggiamento con le parole o qualcosa di più? Purtroppo al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, quindi bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.

