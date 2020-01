Uomini e Donne, Ida Platano pubblica una storia mentre si trova in un negozio di abiti da sposa. Che le nozze siano dietro l’angolo? Guarda le foto.

Arrivano le ultime notizie riguardo ad una delle coppie più seguite del passato recente del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e sugli aggiornamenti del loro rapporto lontano dalle telecamere.

L’ultimo aggiornamento riguarda il loro possibile matrimonio: ormai più di un mese fa Riccardo le ha dato l’anello. Lei lo ha sempre portato, come mostrano le loro foto sui social, e sempre dai social abbiamo una nuovo aggiornamento.

Uomini e Donne, Ida Platano sceglie il vestito per le nozze? 1 di 3

Ida e Riccardo potrebbero sposarsi entro la fine dell’anno.

Arrivano delle news sulla coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La donna ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui si trova in un atelier per abiti da sposa. Si vocifera che la coppia potrebbe sposarsi entro l’anno.

Per chi si fosse perso le ultime notizie dalla coppia, dopo il rifiuto della proposta in trasmissione, i due si sono allontanati da Uomini e Donne. Al di fuori del programma le cose sono andate sempre meglio, come testimoniato dalla coppia stessa sui social.

Ormai più di un mese fa, durante una diretta si era tornato a parlare di matrimonio. Al che Riccardo ha tirato fuori l’anello mettendolo alla mano di Ida. Da allora lei non lo ha mai tolto, come testimoniano le foto sui social dei due.

Un momento di tensione era stato vissuto, dai fan della coppia, durante le feste natalizie. Infatti la donna aveva passato il Natale lontano da Riccardo, in compagnia del figlio e della migliore amica e collega del trono over, Gemma Galgani.

I due avevano poi recuperato passando insieme, il tutto sempre testimoniato dai social, l’ultimo dell’anno. Ora la coppia sembra in procinto di effettuare il prossimo passo e noi siamo in attesa dell’annuncio ufficiale.