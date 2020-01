Uomini e Donne, news: le vacanze natalizie di Ida Platano

Uomini e Donne, news. Come ha passato le vacanze natalizie Ida Platano? La dama è stata in famiglia o con Riccardo?

Arrivano le ultime notizie riguardo i protagonisti della trasmissioni di Canale 5 Uomini e Donne. In questo caso parliamo di una ex dama del trono over: Ida Platano. Come ha passato le sue vacanze natalizie la donna?

Grazie alle storie Instagram siamo in grado di rispondere a questa domanda. Sappiamo infatti che ha passato il Natale insieme al figlio Samuele e all’amica Gemma Galgani mentre invece l’ultimo dell’anno lo ha passato con Riccardo Guarnieri.

Tra le immagini Instagram di Ida spunta anche la foto “hot”.

Anche se Uomini e Donne è ancora in pausa per le vacanze di Natale, i suoi protagonisti sono sempre al centro dell’attenzione grazie ai social. Oggi scopriamo come Ida Platano ha passato le sue vacanze, divisa tra amici e famiglia.

Grazie alle storie Instagram scopriamo infatti che la donna ha passato una parte delle sue vacanze insieme all’amica del cuore Gemma Galgani e il figlio Samuele. La dama del trono over era molto giù in questo periodo a causa del cavaliere Juan Luis.

Ricordiamo che nelle ultime puntate addirittura Tina Cipollari aveva consolato la donna, quindi capiamo come la sua migliore amica abbia voluto esserle vicina in questo periodo difficile. Sappiamo anche che Ida ha regalato a Gemma un bellissimo bracciale.

Veniamo però ora alla parte più interessante della notizia: il 31 dicembre. Ida ha infatti passato l’ultimo dell’anno con Riccardo Guarnieri. I due hanno prima passeggiato insieme per Brindisi, poi hanno cenato in un ristorante.

Li hanno atteso la mezzanotte con la dama che ha ballato prima con Riccardo e poi con altri uomini presenti alla serata. La mattina dopo la foto “hot”: per dare il classico buongiorno ai suoi fans, la donna posta una foto di Riccardo coperto solo con un’asciugamano.

L’uomo era chiaramente appena uscito dalla doccia. Nella foto si vede anche Ida con addosso la camicia di Riccardo, lasciando intendere come sia finita la loro serata.