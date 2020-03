Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri in convivenza a casa della dama. A seguito del decreto che blocca gli spostamenti la coppia è restata unita a Brescia.

Arrivano le ultime anticipazioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più seguite del trono over di Uomini e Donne. Cosa è successo dopo la loro ultima apparizione al dating show di Canale 5?

I due si trovano in una convivenza “forzata”. Il cavaliere infatti si trovava a casa di Ida quando sono stati bloccati gli spostamenti per il Coronavirus. I due quindi stanno facendo insieme il loro periodo di reclusione in casa.

Uomini e donne: Ida ha ottenuto la sua “vendetta” finalmente.

Così facendo Ida ha avuto la sua piccola vendetta. Uno dei principali problemi che ha afflitto la coppia, in particolare nell’ultimo periodo, è proprio il fatto che i due vivono separati.

Sopratutto Ida ha sempre sofferto di questa lontananza, sia perchè non è facile spostarsi con un figlio piccolo, sia perchè se vogliono stabilizzare il loro rapporto prima o poi dovranno avvicinarsi.

Questa è stata anche la motivazione principale per la quale la coppia ha litigato ad inizio anno. I due hanno poi tenuto con il fiato sospeso tutti i fan non spiegando cosa era successo tra di loro.

Le cose si erano poi sistemate, come confermato da loro stessi nell’ultima puntata del trono over a cui i due hanno preso parte. I problemi non sono tutti risolti, ovviamente, ma il peggio è passato e le cose procedono molto bene.

