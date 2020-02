Uomini e Donne, Ida Platano rilascia un’intervista al magazine ufficiale U&D parlando di Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani. “Porto sempre l’anello che Riccardo mi ha regalato”.

Arrivano le ultime news di Uomini e Donne su Ida Platano. Oggi vi riportiamo le parole che la protagonista del trono over dell’ultimo anno, ha rilasciato al magazine U&D della trasmissione.

Tra i temi trattati dall’ex dama c’è ovviamente la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, tema di grande interesse dopo la crisi superata la settimana scorsa. Inoltre c’è un nuovo messaggio d’amore alla migliore amica, la dama Gemma Galgani.

“Porto sempre l’anello che Riccardo mi ha regalato” sono le parole di Ida su Riccardo Guarnieri.

Ida Platano si è raccontata al magazine ufficiale di Uomini e Donne. L’ex dama ha parlato della sua storia con Riccardo Guarnieri, di come vanno ora le cose.

“Io e Riccardo abbiamo caratteri diversi ma quando sono con lui sono tranquilla […] E’ passato più di un mese da quando io e Riccardo abbiamo deciso di ricominciare, da quanto lui mi ha dato l’anello e una settimana dopo ho ammesso, davanti a tutti, di non voler rinunciare a lui.”

“Sicuramente è difficile per noi non discutere, perché abbiamo due caratteri diversi, in alcune sfaccettature opposti. Quando sono con lui sono tranquilla, ma poi quando siamo lontani, io a Brescia e lui a Taranto, le nostre discussioni diventano a volte un po insostenibili.”

“Porto sempre l’anello che Riccardo mi ha regalato da quando l’ho messo al dito. A volte lo sfioro con la guancia accarezzandomi e lo guardo spessissimo sono terrorizzata all’idea di perderlo. Quando rivedo quel video rivedendomi penso e ammetto che in realtà nei luoghi mesi prima di quel giorno non ho mai pensato di rinunciare a Riccardo, ma ammetterlo in quel modo per me è stato un gesto importante.”

“Rivedendo quel video mi commuovo, ma il momento che più mi fa effetto, quando mi capita di rivederlo in giro, è l’attimo subito dopo la proposta di Riccardo, quando lui mi ha presa in braccio e mi ha portato fuori dallo studio. Ancora adesso quelle immagini, come il ricordo del gesto di Riccardo, mi fanno venire la pelle d’oca.”

“La mia amica Gemma mi manca” rivela Ida Platano al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“La mia amica Gemma mi manca, perché non la posso più vedere tutte le settimane. Io ci metterei la firma per arrivare come lei a 70 anni. Così piena di grinta, di vita, di voglia di trovare l’amore. Io a volte mi chiedo come faccia a fare tutto quello che fa e sono certa che è proprio la sua voglia di vivere a mantenerla cosi giovane.”

“Dal canto mio, da persona che che vuole davvero un bene enorme a Gemma, non posso che augurarle di trovare una persona della sua altezza, come lei: in grado di dare tanto amore. Per il resto, e io che la conosco nel profondo lo bene, a Gemma non manca nulla: è una donna piena di valori, intelligente con savoir faire da vendere. Ha tutto davvero, se non un amore che la renda felice.”

