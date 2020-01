Uomini e Donne, trono classico. Svelata la data della scelta di Giulio Raselli. Maria De Filippi ha deciso che la scelta si farà in diretta.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Finalmente vengono svelate le decisioni prese per quanto riguarda la scelta di Giulio Raselli, annunciata durante le vacanze di Natale ma che non aveva avuto nessun seguito.

Il tronista era sparito dalle registrazioni delle puntate e non si sapeva niente di quello che sarebbe accaduto. Nella registrazione di ieri però è arrivato l’annuncio ufficiale: la scelta di Giulio si farà e sarà in diretta.

Come i suoi predecessori a maggio, anche Giulio Raselli avrà la possibilità di fare la sua scelta in diretta tv.

E’ stato finalmente svelato il destino di Giulio Raselli. Il tronista aveva ormai esaurito il suo tempo e da Natale aveva annunciato che era pronto a fare la sua scelta. Nelle puntate registrate dall’inizio del nuovo anno però del ragazzo nemmeno l’ombra.

Anche dalla redazione tutto taceva e nessuno sapeva cosa stava succedendo. Nel frattempo è stato anche annunciato e presentato il suo sostituto: Andrea Dal Moro, ex concorrente e finalista del Grande Fratello.

Nella registrazione di ieri però, qualcosa si è mosso. E’ stato infatti annunciato che il tronista farà la sua scelta in diretta tv, come è stato fatto a maggio scorso per Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

Negli ultimi 20 giorni il ragazzo si è preso una pausa, ma non sappiamo se nel frattempo si è incontrato con le sue due corteggiatrici o è rimasto da solo. Quello che sappiamo invece è la data della diretta.

La data ufficiale della diretta è lunedì 20 gennaio 2020. La data è stata scelta con cura: la redazione ha dovuto attendere che fossero mandate in onda prima tutte le puntate registrate in cui il ragazzo era presente.