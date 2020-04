Uomini e Donne, news: Ida Platano chiede scusa ai follower

Uomini e Donne, Ida Platano si scusa con tutti i suoi follower di Instagram per il poco tempo che non riesce a dedicare ai social. La vita familiare le porta via molto tempo.

Arrivano gli ultimi aggiornamenti su uno dei personaggi più amati degli ultimi anni del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano, ormai ex dama e compagna di Riccardo Guarnieri.

Le notizie che arrivano oggi riguardano un dispiacere che la donna prova in questi giorni. Infatti la dama ha voluto ringraziare i suoi follower per i tanti messaggi ricevuti e si è scusata di non avere il tempo di rispondere a tutti.

“Mi dispiace tanto che non riesco a rispondere a tutti” scrive Ida Platano su Instagram.

Oggi Ida Platano torna a far parlare di se. Gli ultimi aggiornamenti vedevano la donna nel pieno della felicità: Riccardo Guarnieri, suo compagno dalla fine dell’avventura al trono over di Uomini e Donne, sta vivendo a casa sua.

L’ex cavaliere ha deciso, infatti, di passare con la sua dama la quarantena, soddisfacendo la richiesta della donna di vivere insieme. Con loro ovviamente anche il piccolo Samuele, figlio di Ida.

La convivenza tra i tre sta andando bene, come i precedenti aggiornamenti sulla coppia ci hanno confermato. Ma oggi Ida ha scritto di essere molto dispiaciuta: purtroppo i molti impegni degli ultimi periodi, tra quarantena e convivenza, le stanno lasciano poco tempo per i fan.

A testimonianza di ciò l’ex dama ha scritto un post di scuse su Instagram, scuse e ringraziamenti verso i suoi numerosi follower. “Volevo ringraziarvi, sempre, sempre, sempre, sempre dei messaggi che mi mandate grazie, grazie, e mi dispiace tanto che non riesco a rispondere a tutti”, chiude la donna.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.