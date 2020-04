Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma sfila per Cuor di Poeta

Uomini e Donne, anticipazioni: dopo aver ballato per Occhi Blu nella puntata di ieri, oggi Gemma sfilerà per Cuor di Poeta.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 24 aprile 2020, di Uomini e Donne. Continua lo show di Gemma Galgani: la donna, ormai accompagnata solo dalla collega Giovanna Abate, si comporta come se niente fosse cambiato.

Dopo aver improvvisato un ballo sensuale per Occhi Blu nella puntata di ieri, in quella di oggi la dama torinese sfilerà per Cuor di Poeta. Continua così il corteggiamento a distanza tra Gemma e i suoi corteggiatori.

Nella puntata di oggi Gemma sfilerà con tanto di stivali neri ai piedi.

Tornano le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne. Con la puntata di oggi si chiude la prima settimana della nuova versione del programma condotto e, in questo caso, narrato da Maria De Filippi.

Le protagoniste di queste puntate sono state, ovviamente, Gemma Galgani e Giovanna Abate. Le due dame sono state impegnate con i loro rispettivi corteggiatori nella nuova versione, a distanza, del programma.

E’ stato molto interessante notare come, nonostante le due donne si muovessero in parallelo nella stessa location, ognuno avesse il proprio spazio. Giovanna ha infatti potuto confrontarsi con i suoi ultimi corteggiatori, anche se le cose non sono andate benissimo.

Gemma, invece, aveva interrotto il suo percorso senza corteggiatori. Ha avuto quindi 3 nuovi corteggiatori di cui conosciamo solo i nickname e pochi altri dettagli che vengono man mano rivelati.

La dama torinese si è subito trovata a suo agio, ritrovando il suo spirito e la sua voglia di mettersi in gioco. In suo favore ha giocato anche il fatto che la nemica di sempre, Tina Cipollari, fosse collegata tramite video e non li con lei.

A testimonianza della rinnovata voglia di mettersi in gioco nella puntata di ieri abbiamo visto Gemma improvvisare un balletto per il suo corteggiatore Occhi Blu. Oggi invece, sfilerà per Cuor di Poeta. Cosa si inventerà domani?

