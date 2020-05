Uomini e Donne, Giorgio Manetti: " Gemma che cosa cerca?"

Uomini e Donne, Giorgio Manetti in una recente intervista torna a parlare dell’ex Gemma Galgani: “Dopo 11 anni si dovrebbe staccare dal programma televisivo. Che cosa cerca?”

Arrivano le ultime news sui protagonisti più importanti di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di uno dei personaggi storici del programma, Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del trono over è tornato infatti a parlare della sua ex, Gemma Galgani.

Il gabbiano, come era noto all’epoca, racconta di come non abbia nulla contro la sua ex, ma che non ne condivida il comportamento. E’ giusto che continui a cercare l’amore, ma dopo 11 anni si dovrebbe staccare dal programma televisivo.

” Gemma è lì dal 2009, siamo nel 2020 … ” spiega Giorgio Manetti.

Chi è Giorgio Manetti è presto detto. E’, o era, uno dei cavalieri più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Per un lungo periodo il gabbiano è stato fidanzato con la colonna portante del trono over, Gemma Galgani.

La loro storia ha fatto emozionare, arrabbiare e non solo i fan del trono over per un lungo periodo di tempo. Ora Giorgio è felice con la sua Caterina e la sua vita prosegue senza intoppi. Ogni tanto però torna a parlare della sua vita televisiva, come in questo caso.

“Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei”, sono le parole con cui Manetti parla di Gemma. “Quello che penso, con grande serenità, è che Gemma è lì dal 2009, siamo nel 2020 … vuole spiegarci che cosa cerca?”

“Perché non lo fa lontano dalle telecamere, allora? Mai smettere di credere nell’amore, per carità, neppure a settant’anni. Nemmeno a novanta anni, se è per questo.

“Certo, dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere credibile nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in Tv”.

