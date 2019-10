Uomini e Donne, anticipazioni: Ida lascia Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nell’ultima registrazione arriva la decisione shock di Ida che rifiuta Riccardo che decide di lasciare lo studio in lacrime: “Per me non ha più senso restare”.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ida Platano prende una decisione shock: decide di rifiutare i sentimenti di Riccardo Guarnieri e gli dice ‘no’.

L’uomo rimane evidentemente sorpreso della notizia e lascia in lacrime lo studio del programma. Le anticipazioni ci fanno sapere che il suo è probabilmente un addio definitivo alla trasmissione di Maria De Filippi.

Riccardo dopo il rifiuto non riesce a trattenere le lacrime e lascia lo studio e, probabilmente, il programma.

Per spiegare cosa è successo nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne dobbiamo fare un passo indietro. Chi segue la trasmissione di Canale 5 conosce la storia, travagliata, di Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

La scorsa settimana, nella puntata andata poi in onda un paio di giorni fa, Riccardo si era fatto coraggio e aveva dichiarato il suo rinnovato amore per Ida con una lunga lettera. Ida sembrava aver preso bene la notizia, ancor di più visto che i due si erano visti anche a Brescia.

Nell’ultima registrazione però le cose sono andata completamente a rotoli per Riccardo. Scopriamo infatti che Ida non ha provato nulla per Riccardo ne al momento della lettura della lettera, ne quando l’uomo le ha fatto una sorpresa raggiungendola a casa.

Anzi, Armando Incarnato rivela che la donna in quei giorni lo ha cercato, aumentando ancora di più il carico emotivo per Riccardo. Il cavaliere, arrivati a questo punto, non ha retto più e in lacrime, dopo aver lasciato una rosa a Ida, ha lasciato studio e programma.

Ida lo ha seguito poco dopo, lasciando anche lei lo studio. Le anticipazioni parlano di un abbandono definitivo da parte del cavaliere, mentre la dama dovrebbe rientrare regolarmente nei prossimi giorni.