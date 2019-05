Anticipazioni Uomini e donne trono classico: nella puntata di oggi, giovedì 2 maggio, ci sarà una discussione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne svelano che nella puntata di oggi, giovedì 2 maggio (ore 14.45 su Canale 5), i protagonisti saranno ancora una volta il tronista Andrea Zelletta e le corteggiatrici Muriel Bassi, Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni.

Come riportato da “Il Vicolo delle News”, le cose si metteranno male per quest’ultima, visto che in studio arriverà una segnalazione su di lei. Nello specifico, Andrea Zelletta ha realizzato in settimana un’esterna con Klaudia Poznanska: proprio quest’ultima ha fatto una clamorosa rivelazione che ha fatto infuriare il tronista pugliese.

Innamoramenti in vista e una segnalazione su Natalia! Cliccate qui per scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Trono Classico 👇 #UominieDonne https://t.co/DUKs7xm4xF — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 1, 2019

La Paragoni, secondo quanto riferito da un’amica di Klaudia, sarebbe andata da un parrucchiere e, parlando della sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi, avrebbe riferito ai presenti nel salone come vanno le cose con Zelletta. Tuttavia, il tronista pugliese si arrabbierà tantissimo perché secondo l’amica di Klaudia, la Paragoni si sarebbe vantata che dopo aver discusso col tronista, ha portato dalla sua parte il pubblico del programma di Canale 5.

Se questa segnalazione fosse vera, significherebbe che la corteggiatrice sia più interessata a fare una bella figura in tv piuttosto che puntare al cuore del tronista.

Come se non bastasse, lo stesso Andrea avrà un acceso scontro verbale anche con Muriel Bassi. Quest’ultima si era allontanata la scorsa registrazione, ma a quanto pare ritornerà e tra i due ritornerà il sereno.