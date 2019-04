Anticipazioni trono classico Uomini e donne: nella puntata di martedì 23 aprile Muriel Bassi (corteggiatrice di Andrea Zelletta) lascerà il dating show di Maria De Filippi.

La puntata di Uomini e Donne in programma oggi, martedì 23 aprile (Canale 5, ore 14.45), sarà dedicata al trono classico. Stando alle anticipazioni diffuse dai canali social del dating show di Maria De Filippi, sembra che una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta lascerà il programma: si tratta di Muriel Bassi.

Discussioni, confronti e… Cliccate qui per scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Trono Classico! 👇#UominieDonne https://t.co/kJ4G3mbHSx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 22, 2019

Il tronista pugliese metterà infatti in discussione la ragazza, soprattutto per il tipo di lavoro che fa. Sin dal primo momento, Muriel ha infatti dichiarato di mantenersi lavorando in locali notturni, difendendo in lacrime il suo lavoro: “Io non mi vergogno di quello che faccio”.

Inoltre, la corteggiatrice dirà ad Andrea che per ballare nel night non può andarci vestita con una tuta ma con un abbigliamento particolare. Da qui nascerà una forte discussione, che porterà Muriel alla scelta di lasciare definitivamente il Trono classico.

Uomini e Donne trono classico, Natalia Paragoni: “Non sono una pedina”

Ma non è finita. La puntata di oggi vedrà il ritorno di Natalia Paragoni, tornata per dare un’importante dimostrazione ad Andrea Zelletta, anche se la corteggiatrice non si sente apprezzata per nulla dal giovane pugliese. “Io non sono una pedina”, dirà la Paragoni in studio. Infine si parlerà anche di Giulia Cavaglià e i due corteggiatori più rappresentativi, ovvero Giulio e Manuel.