Uomini e Donne, anticipazioni: addio al trono classico?

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo oltre 20, a causa dei bassi ascolti, si mette in discussione il trono classico. Che fine farà? Maria De Filippi lo sospende?

Arrivano le ultime anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne. Oggi non sono le vicende di dame o cavalieri a tenere banco, ma qualcosa di molto più grande. Dopo oltre 20 anni il trono classico potrebbe essere sospeso.

Già adesso gli ascolti del trono over surclassano quelli del trono classico, motivo per cui nella programmazione settimanale solo una puntata è dedicata ai giovani. Ma come si è arrivati a questa ipotesi?

La sospensione del trono classico sarebbe momentanea, per almeno la prossima stagione.

Incredibili novità animano il mondo di Uomini e Donne. Pare infatti che la dirigenza di Canale 5, ammiraglia Mediaset, stia facendo pressione per la sospensione del trono classico del dating show di Maria De Filippi.

I bassi ascolti che il trono sta via via accumulando, in contrapposizione con gli ascolti che la versione over invece non smette di guadagnare, hanno fatto prendere questa drastica decisione.

Già oggi, nella programmazione settimanale del programma, viene mandata in onda una sola puntata del trono dedicato ai giovani. Che i fan siano ormai stufi delle vicende dei ragazzi o che siano semplicemente più interessati a quelle di Gemma e compagnia non ci è dato saperlo.

Fatto sta che Mediaset è una T.V. privata, che si regge sulla vendita degli spazi pubblicitari. Per dirla in parole povere, senza ascolti la nave è destinata a naufragare e il trono classico, oggi, è un’emorragia di ascolti.

La sospensione del trono classico non sarebbe tuttavia definitiva. Quest’anno verrà sicuramente concluso, con la sospensione che diventerebbe effettiva solo a partire dalla prossima stagione.

Secondo altre voci la sospensione potrebbe durare solo un anno se il pubblico dimostrasse di essere ancora interessato alle vicende del trono classico. Quindi, dopo aver dato il tempo al pubblico di sentirne la mancanza, il trono classico potrebbe tornare alla ribalta.

