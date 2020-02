Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nuova dedica di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. La crisi tra i due ancora non è passata?

Arrivano le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. L’ultima puntata del programma è stata registrata nello scorso fine settimana. L’unica notizia finora trapelata è l’assenza dagli studi sia di Ida Platano che di Riccardo Guarnieri.

In molti si aspettavano la presenza di almeno uno dei due per raccontare come sta andando la loro storia, sopratutto alla luce della crisi venuta fuori due settimane fa. Nel frattempo è arrivata una nuova dedica del cavaliere alla sua dama.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dedica una canzone a Ida su Instagram “Potremmo ritornare”.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla crisi che ha colpito Ida Platano e Riccardo Guarnieri da ormai qualche settimana. Due settimane fa c’è stata la rivelazione dei problemi quando, nella registrazione di una puntata, Ida era scoppiata a piangere.

La coppia è tornata alla ribalta in quanto entrambi erano assenti dall’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta tra sabato e domenica scorsi. Quella era la prima registrazione dopo le lacrime di Ida, in quanto il programma ha avuto una settimana di stop.

Ne in quell’occasione ne successivamente la dama ha dato spiegazioni su quanto accaduto. E’ stato Riccardo però ha dare dei segnali, dedicando varie storie di Instagram alla sua dama.

La settimana scorsa vi avevamo raccontato di come Riccardo aveva dedicato “Scelgo ancora te” di Giorgia a Ida. Domenica è arrivata un’altra dedica. Questa volta si tratta di Tiziano Ferro, con la sua “Potremmo ritornare”.

I versi scelti dal cavaliere sono “Mi manchi veramente troppo, troppo, troppo e ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti, nella canzone che però, non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te”.