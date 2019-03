Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 26 marzo. Riccardo chiede alla redazione del programma un incontro con Ida.

Arrivano le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne della puntata del 26 marzo. In questa puntata si torna a parlare di una delle coppie, anche se non di fatto, cardine del programma di Canale 5: Riccardo e Ida. Una sorpresa infatti attende Ida e tutti i fans.

Infatti all’inizio della puntata Maria De Filippi annuncia a Ida Platano che Riccardo Guarnieri ha chiesto alla redazione un incontro con lei. Maria spiega subito che non conosce le intenzioni del cavaliere ne il perchè della sua richiesta. Come andrà a finire?

Alla notizia Ida Platano si mostra visibilmente scossa, segno inequivocabile che Riccardo non le è ancora indifferente, come sembrava dalla decisione presa ultimamente di separare le loro strade. Ricordiamo che la dama dieci giorni fa aveva dichiarato di essere ancora innamorata di lui. (Per approfondire leggi QUI ).

Vista la particolarità della situazione e del rapporto tra i due, che ricordiamo essersi separati durante l’ultima stagione di Temptation Island, Maria ha tranquillizzato Ida. La dama dovrà pensarci con calma e decidere in completa autonomia cosa fare con la richiesta di Riccardo.

Nel frattempo le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che Gemma Galgani sarà nuovamente al centro del dibattito dei due opinionisti storici del dating show, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Cosa avrà combinato stavolta Gemma? Per scoprirlo non ci resta che seguire la puntata del 26 marzo.