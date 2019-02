Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione della puntata speciale dedicata a ‘La scelta’. Dure accuse di Antonio Moriconi a Teresa Langella che lascia lo studio prima dell’arrivo di Andrea Dal Corso. Scoppia la lite tra i corteggiatori e l’ex tronista.

Arrivano le news di Uomini Donne anticipazioni. E’ stata registrata la puntata speciale di confronto fra Teresa Langella e i suoi ex corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Dopo la puntata serale di Uomini e Donne in cui Andrea ha rifiutato Teresa i tre avevano dei conti in sospeso.

Le anticipazioni della puntata speciale ci fanno sapere che in studio se ne sono dette di tutti i colori. Antonio ha accusato Teresa, la tronista ha lasciato lo studio prima che Andrea entrasse e quest’ultimo ha spiegato le sue motivazioni che lo hanno portato al rifiuto.

Antonio ha accusato Teresa di averlo preso in giro. La ragazza è andata via prima che entrasse Andrea, per poi tornare per discutere con lui.

Teresa è la prima a entrare in studio. La ragazza è evidentemente provata da quanto successo nello speciale, come conferma lei stessa. Subito dopo entra Antonio Moriconi, che accusa la ragazza di averlo preso in giro. In più dice che lei non avrebbe dovuto usare certe parole nei suoi riguardi, non è giusto per quello che è stato il loro percorso.

Uomini e Donne anticipazioni puntata speciale: entra Antonio Dal Corso

Teresa Langella ha risposto che non era sua intenzione prenderlo in giro e anzi fino all’ultimo non sapeva che scelta fare. I due hanno discusso animatamente. Al termine della loro discussione Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso di Andrea Dal Corso.

Teresa ha quindi deciso di abbandonare lo studio per evitare il confronto con l’ex corteggiatore. Una volta entrato in studio Andrea Dal Corso ha iniziato a spiegare le proprie motivazioni. Non voleva prendere in giro Teresa, per la quale prova ancora qualcosa, ma non crede che i sentimenti che i due provavano bastassero per iniziare una frequentazione al di fuori del programma.

Sentite le sue parole la ragazza ha chiesto di rientrare nello studio di Uomini e Donne per poter rispondere alle parole di Andrea e i toni si sono alzati. In molti si sono levati contro Andrea, come ad esempio Mario Serpa, che non credeva alle parole del collega.