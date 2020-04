Uomini e Donne, anticipazioni. Il pubblico resta un pò deluso alla prima puntata del nuovo format del dating show di Canale 5. Arrivano le prime critiche.

Dopo più di un mese di stop, Uomini e Donne anticipazioni torna in tv. Lo fa con una versione rimaneggiata e sperimentale che sottostà a tutte le disposizioni ministeriali contro il Covid 19, motivo della sospensione del programma.

Ma come è andata questa prima puntata? Il nuovo format ha già rubato il cuore dei fan o il formato classico è ancora insuperabile? E’ ovvio che dare giudizi di valore dopo solo una puntata potrebbe essere sbrigativo, ma i fan si stanno già esprimendo.

I fan sono molto scontenti della prima puntata, riuscirà la seconda a fargli cambiare idea?

Però Maria De Filippi e gli autori non si sono dati per vinti e dopo aver chiuso Amici 19, si sono dedicati alla riscrittura del programma. L’obiettivo era portare in scena una versione che non superasse i limiti imposti dal governo.

Ma c’era anche la volontà di sperimentare, come sostenuto a più riprese da Raffaella Mennoia. Ma la nuova formula funziona? Dopo la puntata sono arrivati i primi commenti dei fan.

Da quello che abbiamo rilevato i commenti sono quasi unicamente negativi. Tralasciando coloro che si sono espressi sulla persona di Gemma, protagonista della puntata, quasi tutti si sono detti insoddisfatti di quanto andato in oda.

“Una versione triste e deludente”, scrive una fan. “Per carità lasciate perde….format sbagliato e inguardabile” tuona un’altro su Instagram. “UN GRANDISSIMO FLOP”, chiosa un’altra fan, sempre su Instagram.

La puntata di domani riuscirà a far cambiare loro idea? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà, viste anche le anticipazioni della seconda puntata parlano di un colpo di scena.

