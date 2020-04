Uomini e Donne, anticipazioni: registrate le prime puntate

Uomini e Donne, anticipazioni. Arrivano le prime anticipazioni sulle nuove puntate direttamente da Raffaella Mennoia.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Il programma di Canale 5 è pronto a ripartire e le prime puntate sono state già registrate. Purtroppo però non essendoci pubblico non abbiamo avuto le consuete anticipazioni, ma non tutto è perduto.

Ci ha pensato infatti Raffaella Mennoia ad aggiornare i fan sullo stato del programma, pubblicando un video su Instagram. L’autrice ha inoltre parlato delle difficoltà di rinnovare il programma alla luce delle nuove disposizioni atte a contrastare il Coronavirus.

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo per riformulare” dichiara Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne è pronto a tornare sui nostri teleschermi. Lunedì 20 aprile, dopo più di un mese dalla sospensione, il dating show di Canale 5 tornerà a riempire i pomeriggi dei suoi fan.

Di questa nuova versione del programma sappiamo che dame e cavalieri si corteggeranno tramite messaggi in anonimo. L’identità del corteggiatore o della corteggiatrice rimarrà anonimo fino a quando il o la corteggiata non deciderà di fare una videochiamata.

Questo ovviamente non vuol dire che si perderà continuità con il passato. Infatti quanto detto prima vale per Gemma Galgani, che non aveva corteggiatori nelle ultime puntate. Per Giovanna Abate invece i nuovi corteggiatori se la dovranno vedere con quelli vecchi.

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sul funzionamento del programma, ma Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Il programma non era più possibile, e quindi ci abbiamo messo un po’ di tempo per riformulare Uomini e Donne. La formula è modernissima”.

L’autrice si rivolge poi direttamente ai fan: “Sottone di tutto il mondo, non solo italiane, lunedì c’è il nuovo trono. Poi capirete perché “sottone”. Perché noi donne in fondo siamo un po’ sottone…“.

